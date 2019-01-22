Adilcevaz'da Kubar Esrar Maddesi Ele Geçirildi
1 saat önce
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 8 fişek halinde 70 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Bitlis
'in Adilcevaz
ilçesinde 8 fişek halinde 70 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; 21 Ocak 2019 günü şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada 8 fişek halinde 70 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs ise adli mercilere sevk edildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:59 Kaynak: İHA
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