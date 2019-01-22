Son Dakika Haberleri: Adilcevaz'da Kubar Esrar Maddesi Ele Geçirildi

Adilcevaz'da Kubar Esrar Maddesi Ele Geçirildi

1 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 8 fişek halinde 70 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Adilcevaz'da Kubar Esrar Maddesi Ele Geçirildi, System.String[]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 8 fişek halinde 70 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; 21 Ocak 2019 günü şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada 8 fişek halinde 70 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs ise adli mercilere sevk edildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:59 Kaynak: İHA

Bitlis, Adilcevaz, 3. Sayfa
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