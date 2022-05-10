Adilcevaz'da Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika
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Adilcevaz'da Mayıs ayında kar sürprizi

10.05.2022 22:49

Adilcevaz'da Mayıs ayında kar sürprizi Adilcevaz'ın yüksek rakımlı köylerinde kar yağışı etkili oluyor Bitlis ve çevresinde 1 haftadır etkili olan yağış, yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oluyor.

Adilcevaz'da Mayıs ayında kar sürprizi

Adilcevaz'ın yüksek rakımlı köylerinde kar yağışı etkili oluyor

BİTLİS - Bitlis ve çevresinde 1 haftadır etkili olan yağış, yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oluyor. Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesi'nin Süphan Dağı eteklerindeki Kışkılı köyünde Mayıs ayında kar yağışı etkisini sürdürüyor. Mayıs ayına girilmesine rağmen yağış ve soğuk havanın devam etmesinin şaşkınlığını yaşayan köylüler hayvanlarını meraya çıkaramadıklarını ve yem bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

Adilcevaz'da Mayıs ayında kar sürprizi
Adilcevaz'da Mayıs ayında kar sürprizi
Adilcevaz'da Mayıs ayında kar sürprizi
Adilcevaz'da Mayıs ayında kar sürprizi

YORUMLAR
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Mayıs ayında kar sürprizi... İlçeye beyaza bürüyen kar yağışı hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı Mayıs ayında kar sürprizi... İlçeye beyaza bürüyen kar yağışı hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı Mayıs karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor Mayıs karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor

Adilcevaz, Bitlis, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adilcevaz'da Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adilcevaz'da Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika
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