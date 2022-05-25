ADİLCEVAZ'DA MAYIS SONU KAR YAĞIŞI - Son Dakika
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ADİLCEVAZ'DA MAYIS SONU KAR YAĞIŞI

25.05.2022 15:47

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde 10 gündür soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, mayıs ayının son günlerinde yüksek kesimlere kar yağdı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde 10 gündür soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, mayıs ayının son günlerinde yüksek kesimlere kar yağdı.

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Süphan Dağı eteklerindeki 2 bin 230 rakımlı Çanakyayla köyünde, haziran ayına sayılı günler kala kar yağışı etkili oldu. Köyde yaşayan Hamit Akkuş, mayıs ayının son günlerinde ilk defa kar yağışı ile karşılaştıklarını belirterek, 'Yaz ayını beklerken köyümüze kar yağdı. Haziran ayına yaklaştığımız bu günlerde bölgemizde etkili olan soğuk hava nedeniyle köyümüzde kar yağışı etkili oldu. Yaz ayını beklerken bu kadar yoğun kar yağışının olmasını şaşkınlıkla karşıladık' dedi. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Salih BEŞKARDEŞ/ ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)-

ADİLCEVAZ'DA MAYIS SONU KAR YAĞIŞI
ADİLCEVAZ'DA MAYIS SONU KAR YAĞIŞI
ADİLCEVAZ'DA MAYIS SONU KAR YAĞIŞI
ADİLCEVAZ'DA MAYIS SONU KAR YAĞIŞI
ADİLCEVAZ'DA MAYIS SONU KAR YAĞIŞI
ADİLCEVAZ'DA MAYIS SONU KAR YAĞIŞI

YORUMLAR
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Doğu'da mayıs ayında kar yağışı sürprizi Doğu'da mayıs ayında kar yağışı sürprizi Mayıs ayında yaylalarda kar yağışı devam ediyor Mayıs ayında yaylalarda kar yağışı devam ediyor
Kaynak: DHA

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