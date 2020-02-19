Adilcevaz'da metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adilcevaz'da metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Adilcevaz'da metanfetamin ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 58 gram metanftamin ele geçirildi.

Adilcevaz'da metanfetamin ele geçirildi, System.String[]

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 58 gram metanftamin ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, durumundan şüphelenilen bir aracın takibe alındığı belirtilerek, "Takip esnasında aracın camından dışarıya şüpheli bir cisim atıldığı görülmüş ve araç durdurulmuş. Durdurulan araç içerisinde ve dışarıya atılan şüpheli cisim üzerinde yapılan arama neticesinde toplam 58 gram metanfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan Ş.T., R.Y. ve G.Y. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Adilcevaz, Bitlis, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:56 Kaynak: İHA
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