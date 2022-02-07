Adilcevaz'da okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam İsmail Demir başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezinde yapılan toplantıda öğrencilerin güvenliği, okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ile mücadele, trafik denetimleri ve salgın tedbirleri konularında önleyici ve koruyucu tedbirler görüşüldü.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Günerci, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Aydoğdu, okul idarecileri, kurum amirleri ve okul aile birliklerinin başkanları katıldı.