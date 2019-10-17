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Adilcevaz'da okul yararına kermes

1 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Şehit Muhammed Bozarslan Ortaokulu yararına kermes düzenlendi.

Adilcevaz'da okul yararına kermes, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Şehit Muhammed Bozarslan Ortaokulu yararına kermes düzenlendi.

Okul aile birliği ve okul yönetimi işbirliğiyle hazırlanan kermeste, yöresel ev yemekleri, pasta, tatlı ve börek çeşitleri satışa sunuldu.

Okul Müdürü Yunus Saban, gazetecilere yaptığı açıklamada, velilerin ve vatandaşların kermese gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Veliler tarafından okulda güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirten Saban, "Hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel açıdan kaynaşmayı sağlayan bir faaliyette bulunduk. Kermeste elde ettiğimiz gelirle okulumuzun ihtiyaçlarını karşılayacağız. Okul yararına açtığımız kermese ilgi gösteren velilerimize ve vatandaşlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Kermese, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, İlçe Müftüsü Abdulhekim Öz ve kurum amirleri katıldı.

Adilcevaz, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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