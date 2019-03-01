Adilcevaz'da Polisleri Taşıyan Araç Devrildi: 13 Yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde polisleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 13 polis yaralandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde polisleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 13 polis yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginin güvenliğini sağlamak için Bitlis'ten Erzurum'a giden Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerini taşıyan araç, Bitlis'e dönerken gece saatlerinde Adilcevaz-Erciş karayolunun 7'nci kilometresinde buzlanmadan dolayı devrildi. Araç içerisinde bulunan 20 polisten 13'ü yaralı olarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Burada 10 polis ayakta tedavi edilirken, ağır yaralı olan 3 polis ise Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. - BİTLİS

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yetiştirme Yurdundan Kaçan 3 Genç Kız, Kuaföre Para Ödemeyince Yakalandı

Kuyumcuyu Soyup İki Kişiyi Öldüren Kişinin Polis Olduğu Ortaya Çıktı

Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı

Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi