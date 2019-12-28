Adilcevaz'da şehit Bozarslan için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Adilcevaz'da şehit Bozarslan için mevlit okutuldu

6 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El-Bab kentinde 3 yıl önce şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Bozarslan için mevlit programı düzenledi.

Adilcevaz'da şehit Bozarslan için mevlit okutuldu, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El-Bab kentinde 3 yıl önce şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Bozarslan için mevlit programı düzenledi.

Şehit Bozarslan için Adilcevaz Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği binasında şehadetinin yıl dönümü nedeniyle mevlit okundu.

Mevlit programına, Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergün ve şehit yakınları katıldı.


Kur'anı Kerim ve salavatların okunduğu program dualarla son buldu.

Adilcevaz, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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