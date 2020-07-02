Adilcevaz'da sel nedeniyle 10 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sel nedeniyle 10 küçükbaş hayvan telef oldu, bazı yollarda hasar oluştu.

Akyazı köyü sakinlerinden Sedrettin Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 dakika süren yağışın ardından meydana gelen selde 10 hayvanın sulara kapılarak telef olduğunu söyledi.

Sel sularında sürüklenirken köylülerin kendisini kurtardığını belirten Altay, "Köyümüzde yollar, evlerimiz sel suyunun getirdiği çamurla kaplandı. Sabah erken saatlerde Adilcevaz Kaymakamlığından ekipler gelerek inceleme yaptı. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah sorunumuzu en kısa zamanda çözecekler." diye konuştu.

Adilcevaz AK Parti Meclis Üyesi Nevzat Karahan, önceki gün etkili olan yağış nedeniyle Akyazı, Gümüşdöven ve Kömürlü köylerinde sel ve su baskınlarının yaşandığını söyledi.

Ekiplerin bölgede sabaha kadar çalışma yürütüğünü ifade eden Karahan, "Kapalı yolları açmak için büyük bir özveriyle çalıştılar. Özel İdare ekiplerimiz, DSİ, İlçe Tarım Müdürlüğü ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarını yaptı. Biz de bu çalışmaları takip edeceğiz ve vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye çalışacağız." dedi.