Adilcevaz'da üç ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Adilcevaz'da üç ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
03.05.2021 22:02
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından aranan zanlı yakalandı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından aranan zanlı yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Adilcevaz'da konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından aranan M.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS
Son Dakika Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 13'üncü kattan düşen 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı