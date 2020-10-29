Adilcevaz'da Van Gölü sahili temizlendi - Son Dakika

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde belediye ekiplerince Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sivil Toplum Gençlerle Buluşuyor' projesi kapsamında Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması yapan ekipler, sahil kesiminde ve parklarda bulunan yeşil alanlardaki kuru otların yanı sıra çevredeki çöpleri topladı. Etkinliğe Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, STK temsilcileri, muhtarlar ile kurum personeli de katıldı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından toplanan çöpler, belediyenin çöp araçlarıyla ilçe dışındaki katı atık merkezine götürüldü.Vatandaşların çevre temizliği konusunda daha duyarlı davranmaları gerektiğini ifade eden Başkan Gürsoy, "İlçemizin ve sahillerimizin temizliği için kurumlarımız, STK'larımız, muhtarlarımız ve personellerimizle birlikte ilçemizin her yerinde olduğu gibi sahil şeridimizde de temizlik çalışmaları başlattık. Bölgemizin tarihi, turistik ve doğa harikası yerlerinden biri olan ilçemiz, Van Gölü'nün en güzel sahillerini içerisinde barındırmaktadır. Maalesef insanlarımız bazen bu güzelliklerin kıymetini bilmiyor. Gereğinden çok fazla çevremizi kirletiyoruz. Hemşehrilerimizden ricam lütfen çevremizi temiz tutalım. Halkımızın da çevreyi kirletmemesi konusunda daha da bilinçli davranmalarını arzu ediyoruz. Bu nedenle çevreyi kirletip buraları temizlemekten ziyade çevremizi kirletmemeye özen göstermeliyiz. Özellikle bu pandemi sürecinde kullandığımız maskeleri yerlere atmayalım. Bu kapsamda çevre temizliği çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.