Adilcevaz'da yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Adilcevaz'da yılsonu sergisi açıldı

02.06.2022 16:11
Adilcevaz'da yılsonu sergisi açıldı

Bitlis'in Adilcevaz Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Bitlis'in Adilcevaz Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

İlçenin Sevgi Parkı'nda açılan sergide, halk oyunları ve kreş öğrencilerin gösterisi beğeni topladı.

Kaymakam İsmail Demir, Belediye Başkan vekili Cemil Günay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Günerci, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Aydoğdu, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler de serginin açılışına katıldı.

Kaymakam Demir, yaptığı konuşmada, öğrenmenin yaşı olmadığını vurguladı.

Bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirten Demir, "Bu kurslarla kültürümüzü ileriye taşıyoruz ve farkındalık yaratıyoruz. Bugün de kurslarımızın açılışını yaptık. Bu kurslarda emeği geçen başta kurs hocalarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş de, kadınların el emeği ve göz nuruyla yaptıkları ürünlerle gurur duyduklarını ifade ederek, "Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açtığımız kurslarda 3 bin 200 öğrencimize eğitim verdik." diye konuştu.

Protokol üyeleri, sergiyi gezerek kurs öğreticilerinden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Adilcevaz, Hisarcık, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adilcevaz'da yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika


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