Adilcevaz'da yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yol çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un talimatıyla ekipler, Atatürk ve Kaleboynu mahalleleri, Baraj mevkii, Cennet yolu ile bazı sokaklarda 20 bin metrekare parke taşı döşedi.

Başkan Gürsoy, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Hamdi Tutçu ve belediye meclis üyeleri ile çalışmaları yerinde inceledi.

Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, sorunlu yolları belli bir program dahilinde yeniden yaptıklarını söyledi.

İlçede en önemli sorunların başında yolların geldiğini belirten Gürsoy, şunları kaydetti:

"Sorunlu yollarımızı daha iyi seviyeye getirip halkımızın hizmetine sunacağız. Ancak bazı hemşerilerimiz bütün yolların bir seferde yapılmasını istiyor, bu konuda biraz sabırlı olacağız. İnşallah ilçemizdeki bütün eksiklikleri program dahilinde zamanla gidereceğiz. Hemşerilerimiz bu konuda bize güvensinler."