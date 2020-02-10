Adilcevaz GKY Türşat Spor Kulübü grubunu lider tamamladı

Şehit yakını, güvenlik koruyucusu, polis ve vatandaşlardan oluşan Adilcevaz GKY Türşat Spor Kulübü, Voleybol 2. Lig 6. Grubu lider olarak tamamladı. Başkan Kadir Köstekçi, "O sene bu sene sloganıyla çıktığımız yolculukta şehrimiz büyük bir teveccüh göstermiş, takımına sahip çıkmıştır" dedi.



Hakkari Gençlik Spor ile oynanan karşılaşmada 3-0 gibi net bir galibiyet alan ve grubu lider tamamlayan Adilcevaz GKY Türşat Spor Kulübü, 1. lige çıkmak için play-off'larda mücadele etmeye hak kazandı. Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil maç sonunda yaptığı açıklamada, "Bugün bu gururu bizlere yaşatan sporcularımızı, yöneticilerimizi, sponsorlarımızı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Sadece ilçemizin değil Bitlis'in gururu olan takımımızın 1. Lig'e çıkacağından hiç şüphemiz yoktur. Kulüp başkanımız Kadir Köstekçi'ye ve ekibine başarılar diliyorum" diye konuştu.



Köstekçi: "Şehrimiz takımına sahip çıktı"



Adilcevaz GKY Türşad Spor Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi ise, "Şüphesiz her başarıda görünenden çok fazlası vardır. Başta bu gençlere inanan sponsorlarımıza, yöneticilerime, evde dualarıyla, tribünde tezahüratlarıyla yanımızda olan taraftarımıza, her şartta haberi kovalayan siz değerli basın mensuplarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarihi ve yeri daha sonra TVF tarafından ilan edilecek olan play-off müsabakaları ile yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek 4 takım belirlenecek ve bu takımlardan biri de inşallah biz olacağız. 'O sene bu sene' sloganıyla çıktığımız yolculukta şehrimiz büyük bir teveccüh göstermiş, takımına sahip çıkmıştır. Bu gururu ilçemize ve Bitlisimize yaşatan sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Play-off müsabakalarında desteklerinizin artarak devam edeceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL