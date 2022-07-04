Günerci, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Emin Özbaba ve Merkez Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Selçuk Coşkun , Günay'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanı Günerci, yaralı askeri ziyaret etti - Son Dakika

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