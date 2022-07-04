Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanı Günerci, yaralı askeri ziyaret etti - Son Dakika
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Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanı Günerci, yaralı askeri ziyaret etti

04.07.2022 17:42
Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanı Günerci, yaralı askeri ziyaret etti

Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Günerci ve beraberindekiler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ümit Günay'ı ziyaret etti.

Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Günerci ve beraberindekiler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ümit Günay'ı ziyaret etti.

Operasyon bölgesinde elinden ve gözünden yaralanan Günay, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki (GATA) tedavisinin ardından Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki evine geldi.

Günerci, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Emin Özbaba ve Merkez Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Selçuk Coşkun, Günay'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ağabey Murat Günay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Operasyonda kardeşim yaralandı. Doktorlar hemen müdahale etti. Elinden ameliyat geçirdi. Şu an durumu iyi. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanı Günerci, yaralı askeri ziyaret etti - Son Dakika

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