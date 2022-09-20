Adilcevaz'da "İlköğretim Haftası" kutlandı - Son Dakika
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Adilcevaz'da "İlköğretim Haftası" kutlandı

20.09.2022 17:36
Adilcevaz'da "İlköğretim Haftası" kutlandı

Adilcevaz ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Adilcevaz ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programa, Şehit Mehmet Ali Erçetin İlkokulu bahçesinde devam edildi.

Tebrik mesajları ve şiirlerin okunmasının ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, yeni eğitim öğretim yılına yoğun tempoyla başladıklarını belirterek, "Birçok alanda yapılan çalışmalarla eğitim öğretim yılına eksiksiz ve hazır girdik. Eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ardından derslikleri dolaşan protokol üyeleri, öğrencilere ders ile ücretsiz yardımcı kaynak kitaplarını dağıttı.

Programa, Kaymakam İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kurum müdürleri, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Adilcevaz, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adilcevaz'da 'İlköğretim Haftası' kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adilcevaz'da "İlköğretim Haftası" kutlandı - Son Dakika
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