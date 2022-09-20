Tebrik mesajları ve şiirlerin okunmasının ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, yeni eğitim öğretim yılına yoğun tempoyla başladıklarını belirterek, "Birçok alanda yapılan çalışmalarla eğitim öğretim yılına eksiksiz ve hazır girdik. Eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Adilcevaz, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adilcevaz'da 'İlköğretim Haftası' kutlandı - Son Dakika

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