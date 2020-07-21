Adilcevaz ile Konya arasında 'kardeş belediye' protokolü - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, hükümet tarafından başlatılan proje kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ile 'kardeş belediye' oldu.



Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kardeş belediye seçtikleri Adilcevaz'da gezi ve incelemelerde bulundu. Hükümet tarafından başlatılan belediyeler ve şehirlerarasında destek, dayanışma ve işbirliği amaçlı uygulama kapsamında Adilcevaz Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi kardeş belediye protokolü imzaladı. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Adilcevaz'ın bölgenin en güzel ve huzurlu yerlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Hükümetimiz tarafından başlatılan proje kapsamında Adilcevaz Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi kardeş belediye oldu. Bu proje kapsamında Konya ile dayanışma ve işbirliği içerisinde hareket edeceğiz. Süphan Dağı'nın eteklerinde ve Van Gölü'ne kıyısı olan ilçemiz; tarihi ve doğasıyla turizm yatırımları açısından doğu bölgesinin en elverişli ilçesidir. Adilcevaz Belediyesi olarak Konya Büyükşehir Belediyesiyle kardeş belediye olmaktan dolayı çok mutluyuz. Örf, kültür ve geleneklerimiz olarak birbirine büyük benzerliği olan iki şehrin kardeşliğinin büyük hizmetlere vesile olacağını ümit ediyoruz. Adilcevaz Belediyesi olarak en büyük hedefimiz vatandaşlarımızı ekonomik, kültürel ve turizm anlamında doğduğu yerde doyurmak istiyoruz. İlçemizi her alanda hak ettiği konuma ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah uygulanan bu proje sayesinde yapacağımız işbirliği ve dayanışma sayesinde birlikte el ele vererek yapılabilecek şeylerin en iyisini yapabilme arzusu içinde olacağız" dedi.



Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ise "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Bitlis ve Adilcevaz ilçemizde olmaktan büyük haz aldık. Uzun süreli bir belediyecilik anlayışıyla tecrübe, birikim ve projelerle ilimize ve ilçemize önemli destek vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Biz buranın çok önemli bir turizm merkezi olacağını ve Belediye Başkanımız Necati Gürsoy'un bu konuda önemli adımlar attığını gördük. Bir büyük kentte ne varsa Adilcevaz ilçemizde de nüfusa ölçüyle aynı hizmetlerin olduğunu, fakat çeşitli projelerle daha güzel bir kent olacağını temenni ediyoruz. Biz buraya tecrübe paylaşımı için geldik. Uzun süreli sosyal, kültürel, fiziki, manevi çalışmalarla ilgili temel belediyeciliğin yanı sıra kültür ve turizmde ortak işbirliklerini araştırmak üzere geldik. Adilcevaz Belediye Başkanımızın da azmi ve gayretinin yanı sıra bu güzel ilçede güzel yatırımları görmek bizleri motive etti. Buraya gelirken başkanımız güzel bir projesini bizlere gösterdi. İnşallah hızlı bir şekilde bu projeleri gözden geçirip bizlerde ne tür destekler verebiliriz konusu üzerinde çalışacağız. Bu sayede başkanımızla projeler üzerinde istişare edip kardeş şehrimizin her zaman yanlarında olmaya çalışacağız" dedi.



Konya'dan gelen heyet, ilçenin tarihi yapılarının yanı sıra su kayağı tesisi ve Adilcevaz Belediyesi tarafından Gabanlar mevkiine yapılacak olan çalışma alanında incelemelerde bulundu. - BİTLİS