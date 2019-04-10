Adilcevaz'ın En Genç Muhtarı Görevine Başladı
48 dakika önce
Adilcevaz ilçesinde 28 yaşında muhtar seçilen Rıdvan Emen, görevine başladı.
Adilcevaz
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:06 Kaynak: AA
ilçesinde 28 yaşında muhtar seçilen Rıdvan Emen
, görevine başladı.
İlçeye 35, Aydınlar
beldesine 10 kilometre mesafedeki Budaklı Mahallesi muhtarı seçilen Emen, yaptığı açıklamada, stabilize olan mahalle yolunu asfaltlatmak için girişimde bulunacağını söyledi.
Mahallelerinde 257 seçmenin bulunduğunu anlatan Emen, şöyle konuştu:
"Karşımıza aday çıkmaması bize olan güvenin bir göstergesidir. Ben de bu güveni boşa çıkarmamak için var gücümle çalışacağım. Mahallemize sosyal tesis, çocuk parkı ve en önemlisi stabilize olan yolumuzu asfalt ya da kilitli parke taşı yapmak istiyoruz. Bunun için bıkmadan usanmadan çalışacağım. İnşallah mahallemize güzel hizmetler yapmayı Allah nasip eder."
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