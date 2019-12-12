Adilcevaz'ın voleybol takımının hedefi birinci lig - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin 2. ligde mücadele eden Adilcevaz GKY-DER TÜRŞAD Erkek Voleybol Takımı, başarılı bir sezon geçiriyor.

Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, yaptığı açıklamada, birinci lige çıkmak için önemli transferler yaptıklarını söyledi.

En büyük hedeflerinin birinci lige çıkmak olduğunu ifade eden Köstekçi, şunları kaydetti:

"Takımımız mahalli sanatçılardan, esnaftan, polisten, şehit aile yakınlarından, askerlerden ve işçilerden oluşuyor. İkinci ligde üst sıralardayız ve şampiyon olma yolunda hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu zamana kadar antrenörümüz olmadan maçlarımıza çıktık. Yokluktan buralara kadar gelmiş bir ekibiz ama daha çok desteğe ihtiyacımız var. Son zamanlarda sponsorlarımızın vermiş olduğu destekle takımın başına antrenör transfer ettik. Aynı zamanda milli sporcularımızla birlikte takımımıza 5 oyuncu transfer ederek birinci lig hedefi için güçlü bir takım oluşturmak gayesi ile takımımızı güçlendirdik."