Adilcevaz Kaymakamı Çil'den güvenlik güçlerine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adilcevaz Kaymakamı Çil'den güvenlik güçlerine ziyaret - Son Dakika

Adilcevaz Kaymakamı Çil'den güvenlik güçlerine ziyaret

6 saat önce

Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Bahçedere mevkisindeki yol kontrol noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Adilcevaz Kaymakamı Çil'den güvenlik güçlerine ziyaret, System.String[]

Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Bahçedere mevkisindeki yol kontrol noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç ve Emniyet Müdürü Ercan Ergül ile kontrol noktasına giden Çil, burada güvenlik güçleri ile bir süre sohbet etti.

Çil, durdurulan araçların sürücüleri ile yolcuların yeni yılını kutlayarak, lokum ve çikolata ikram etti.

Yolcuları ve sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran Çil, ilçedeki yol kontrol noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ettiklerini belirtti.

Çil, "Güvenlik güçlerimizle yeni yıla girmek istedik. Burada sürücü ve yolcularımızla sohbet ederek yeni yıllarını kutladık. İnşallah 2020 yılı her alanda ülkemizin atılım yılı olacaktır. Bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Adilcevaz, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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