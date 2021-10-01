Adilcevaz Kaymakamı Demir, köy okulundaki bilim fuarının açılışına katıldı - Son Dakika

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Kömürlü Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Okulda öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı 25 projenin yer aldığı fuarın açılışını gerçekleştiren Kaymakam Demir, stantları gezerek tek tek incelediği projelerin amacı, faydaları ve hedefi hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Kaymakam Demir, bilim fuarlarının, bilimin öneminin kavranmasına ve öğrencilerin derslerine daha yüksek motivasyonla devam etmesine katkı sağladığını belirterek, projelerde emeği geçen öğretmen ve öğrencileri de tebrik etti.

Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ise fuarı düzenleyenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Fuar ile öğrencilere soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması, farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatı sunması, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin kazandırılması, takım çalışması içinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanmasını amaçlıyoruz."

Daha sonra Kaymakam Demir beraberindekilerle Karaşeyh, Mollafadıl ve Örentaş köylerini ve okullarını ziyaret etti.

Açılışa, Adilcevaz Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, köy muhtarı, okul idarecileri ve vatandaşlar katıldı.