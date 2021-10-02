Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir gazileri ziyaret etti - Son Dakika

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, ilçedeki gazileri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Demir, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerin manevi huzurunda saygıyla eğildiğini belirtti.

Ülke topraklarını korumak ve savunmak adına en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerin kıymetli ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Demir, "Şehit ve gazilere şükran borçluyuz. Şehitlik ve gazilik, toprağı vatan, insanı ulus yapan yüksek manevi değerler. Yaşadığı topraklar uğruna şehit olan veya gazilik rütbesine ulaşan her vatan evladı, milletin bağımsızlık tutkusunun sembolüdür." dedi.

Adilcevazlı gazilerden Bedrettin Orhan, Ahmet Taşkın ve Enver İyyol da ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirerek, Kaymakam Demir'e teşekkür etti.

Kaymakam Demir'e Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şakir Sözer de eşlik etti.