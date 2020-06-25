Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'nin altyapı çalışması yenileniyor - Son Dakika

Adilcevaz Belediyesi ekipleri, Adilcevaz Onkoloji Hastanesinin kanalizasyon ve pis su giderlerini yeniliyor.

Hastane müdürü Hayati Nacar, yaptığı açıklamada, hastanenin en büyük problemlerinden olan kanalizasyon ve pis su giderlerini yaptıkları projeyle değişmeye başladıklarını söyledi.

"1992 yılında yapılan hastanemizin o günkü şartlarla döşenen boruları bugün iş görmez haldedir." diyen Nacar, şöyle konuştu:

"Yaptığımız projeyi İl Sağlık Müdürümüz Sayın Koray Okur'a sunduk ve onayı aldık. Daha sonra yaptığımız çalışmalar ve görüşmelerle Bitlis ve Adilcevaz belediyeleri katkılarıyla kanalizasyon ve pis su giderlerinin değişimine bugün itibariyle başladık. Hastanemizin kanayan yarası haline gelen bu sorunumuzun çözüme kavuşması için elini taşın altına kayarak destek veren İl Sağlık Müdürümüz Sayın Koray Okur'a, Bitlis Belediye Başkanımız Nesrullah Tanglay'a ve Adilcevaz Belediye Başkanımız Sayın Necati Gürsoy'a çok teşekkür ediyorum."