Adilcevaz Türşad Spor, Mardin ekibini 3-1 yendi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig B Grubu'nda Adilcevaz Türşad Spor, Mardin Dinamik Gençlik Sporu 3-1 yendi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde oynanan maçta setleri 25-15, 25-21, 25-16 kazanan Adilcevaz Türşad Spor müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Adilcevaz Türşad Spor Kulübü Başkanı Kadir Kostekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, her maça yüzde yüz galibiyet hedefiyle çıktıklarını söyledi.

Kostekçi, "Bugün de Mardin ekibini yenerek hedeflerinize bir adım daha yaklaştık. İlk hedefimiz Play-Off'lara katılmak. Daha sonra ise Efeler Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz. Küçük bir ilçeden Efeler Ligi'ne uzanan bir hikaye yazmak istiyoruz. Buna yönetim olarak biz, takımımız ve bizlerden desteğini esirgemeyen taraftarımız inanmış durumda. Hedefimizden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.