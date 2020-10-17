Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı'ndan Hatay'a 99 ceviz fidanıyla destek - Son Dakika

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinin TVF 1'inci Lig'inde mücadele eden Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, orman yangını felaketi yaşayan Hatay 'da ceviz fidanlarını, toprakla buluşturdu.

Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı oyuncuları, bugün oynanması planlanan Hatay Büyükşehir Belediye Spor maçı için gittiği Hatay'a ceviz fidanları da götürdü. Takım oyuncuları, orman yangını felaketini yaşayan kentte, 99 adet ceviz fidanını farklı bölgelerde toprakla buluşturdu. Kulüp Başkanı avukat Kadir Köstekçi, Adilcevaz ceviz fidanlarını, Hatay ve çevresinde yakılan alanlarda toprakla buluşturduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Hatay Büyükşehir Belediye Spor maçı için geldiğimiz Hatay'da, geçtiğimiz günlerde birçok yerleşim yerinde yakılan ormanlar nedeniyle Adilcevaz'dan getirdiğimiz ceviz fidanlarını toprakla buluşturduk. Amacımız Hatay, İskenderun Osmaniye ve diğer yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek. Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Kulübü olarak, Eğitime Destek Platformu, HUDER (Hukuki Araştırmalar Derneği), Bitlis Medeniyet Platformu, Gky-Der Spor Kulübü temsilcilerimizle birlikte, Allah'ın 99 güzel ismine ithafen 5 ayrı noktada 99 adet fidan diktik. İnşallah ceviz ağacı ile zeytin ağacı buralarda yan yana dostça büyüyecek. Kardeşliğimize halel getiren tüm yapılara, terör örgütlerine inat onlar yıkacak biz yapacağız, onlar yakacak biz yeniden dikeceğiz."

Öte yandan bugün oynanması planlanan Hatay Büyükşehir Belediye Spor ile Adilcevaz TÜRŞAD TVF 1'inci Lig voleybol müsabakası, Hatay Büyükşehir Belediye Spor takımında görülen Covid-19 vakaları nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ertelendi.

- Adilcevaz