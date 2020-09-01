Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Rus sporcuyla Galimov ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

- Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Rus sporcuyla Galimov ile sözleşme imzaladı

BİTLİS - Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig'inde mücadele edecek olan Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü (TÜRŞAD), Rus smaçör Ruslan Galimov ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Dün akşam saatlerinde Rusya'dan, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gelen 26 yaşındaki voleybolcu Ruslan Galimov, taraftarlar tarafından yakılan meşaleler eşliğinde coşkuyla karşılandı. Galimov, burada düzenlenen imza töreninde Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, takımın kadrosunu güçlendirmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Bugün yurtdışından getirdiğimiz yeni bir transferimiz için bir törendeyiz. Tabi biz pandemi nedeniyle fazla kalabalık olmasın diye duyuru yapmadık, sadece yönetici arkadaşlarımızla beraber Ruslan'ı karşıladık. Ruslan'a hoş geldin diyoruz, sefalar getirdin diyoruz. Ruslan'ın babası Müslüman Tatar'dır. İnşallah Ruslan ile birlikte güzel başarılar elde edeceğiz. Biz kendisine güveniyoruz. Kendisinden eminiz ve bu sezonun Adilcevaz'da güzel başarılara vesile olacağına canı gönülden inanıyoruz. Bu anlamda bizi desteklemeye devam edin diyoruz. Spor sağlıktır, spor barıştır, spor kardeşliktir. Bu transferin takımımıza, ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii ki hedefimiz Efeler Ligi. Bu seneyi de şampiyon olarak kapatmak istiyoruz. Bizlerden desteğini esirgemeyen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Rus oyuncu Galimov ise "Burada her şey çok güzel. Beni çok güzel şekilde karşıladınız. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.