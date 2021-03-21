Adilcevaz Türşadspor, Diyarbakır ekibini mağlup etti - Son Dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig B grubunda mücadele eden Adilcevaz Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulüpleri Derneği (TÜRŞAD) takımı, Diyarbakır Asur Gençlik Spor'u 3-0 mağlup etti.

İlçe Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakada Adilcevaz Türşadspor, setlerde rakibine 3-0 üstünlük sağlamayı başardı.

Adilcevaz TÜRŞAD Kulüp Başkanı Av. Kadir Köstekçi, elde ettikleri galibiyetten dolayı sporcuları tebrik etti.

Rakip takım sporcularını da kutlayan Köstekçi, "Herkese çok güzel bir mücadele izlettik. Takımımız adına yakışır bir mücadele sergiliyor. Bize inanan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam edersek play-off ve sonrasında Efeler Ligi hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz." diye konuştu.