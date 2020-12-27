Adilcevaz Türşadspor, Tokat Niksar Belediyespor'u yendi

Türşadspor Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı 27 Aralık 2016 tarihinde Suriye'de Elbab bölgesinde şehit olan hemşerileri Muhammed Bozarslan'a hediye ettiklerini söyledi.

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