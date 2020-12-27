Adilcevaz Türşadspor, Tokat Niksar Belediyespor'u yendi
27.12.2020 17:21
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig B Grubu'nda Adilcevaz Türşadspor, Tokat Niksar Belediyespor'u 3-2 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig B Grubu'nda Adilcevaz Türşadspor, Tokat Niksar Belediyespor'u 3-2 yendi.
Adilcevaz Spor Salonunda oynanan maçta setleri 21-25/ 25-22/ 25-16/ 25-11/ 19-17 kazanan Adilcevaz Türşadspor müsabakadan galip ayrıldı.
Türşadspor Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı 27 Aralık 2016 tarihinde Suriye'de Elbab bölgesinde şehit olan hemşerileri Muhammed Bozarslan'a hediye ettiklerini söyledi.
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