Adilcevaz ve İpekyolu kaymakamlıklarında yer değişikliği
2 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Van Vali Yardımcısı iken Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamlığı'na atanan Vali Yardımcısı Sinan Aslan'ın, atama yeri değiştirilerek Van'ın Merkez İpekyolu Kaymakamlığı'na atandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:50 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Van
Vali Yardımcısı iken Bitlis
'in Adilcevaz
Kaymakamlığı'na atanan Vali Yardımcısı Sinan Aslan'ın, atama yeri değiştirilerek Van'ın Merkez İpekyolu
Kaymakamlığı'na atandı. İpekyolu Kaymakamlığı'na atanan Tunahan Çil ise Adilcevaz'a atandı.
Sinan Aslan Van'da vali yardımcılığı yaparken 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Adilcevaz Kaymakamı olarak atanmıştı. Aslan, yeni atama ile daha önce görev yaptığı Van'a geri döndü.
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