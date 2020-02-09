Adilcevaz voleybol takımı play-off'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Adilcevaz voleybol takımı play-off'a yükseldi - Son Dakika Spor

Adilcevaz voleybol takımı play-off'a yükseldi

15 dakika önce

Voleybol 2. Lig 6.Grubu'ta mücadele eden Girişim ve Kültür Derneği (GYK) Türşat Spor Kulübü, Hakkari Gençlikspor'u yenerek play-off'a yükselmeyi garantiledi.

Adilcevaz voleybol takımı play-off'a yükseldi, System.String[]

Voleybol 2. Lig 6.Grubu'ta mücadele eden Girişim ve Kültür Derneği (GYK) Türşat Spor Kulübü, Hakkari Gençlik spor'u yenerek play-off'a yükselmeyi garantiledi.

İlçedeki kapalı spor salonunda oynanan karşılaşmada Hakkari Gençlikspor ile karşılaşan Türşatspor, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Maçın ardından açıklama yapan Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, sadece ilçenin değil kentin gururu olan Türşatspor'un 1. lige çıkacağına inandıklarını söyledi.

Çil, elde ettikleri başarılardan dolayı sporculara ve takıma destek veren yönetici, sponsor ve taraftarlara teşekkür etti.

Kulüp Başkanı Kadir Köstekçi de "Osene Bu sene" sloganıyla çıktıkları yolculukta üst lige çıkmak için emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Play-off'a kalmayı garantilediklerini aktaran Köstekçi, "Play-off müsabakaları ile yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek 4 takım belirlenecek ve bu takımlardan biri de inşallah biz olacağız." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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