Adilcevaz yeni stadyuma kavuşuyor - Son Dakika

Adilcevaz yeni stadyuma kavuşuyor

10.03.2021 10:09
Adilcevaz yeni stadyuma kavuşuyor, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Adilcevaz ilçesine yapılacak yeni stadyumun çalışmalarına başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Adilcevaz ilçesine yapılacak yeni stadyumun çalışmalarına başlandı.

Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış, çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemede bulundu.

Kaymakam Çil, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni stadyum ile gençlerin daha güzel bir ortamda spor yapma imkanına kavuşacağını söyledi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçeye modern bir stadyum kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Göreve geldiklerinde hedeflerinden birinin Adilcevaz'da sporu daha ileriye taşımak olduğunu vurgulayan Gürsoy, şunları kaydetti:

"Halkımıza ve gençlerimize bu sözü vermiştik. Adilcevaz'ı heyecan verici bir spor tesisine kavuşturmak üzere yola çıktık. Bu süreçte sayın bakanımızı ve bakan yardımcımızı ziyaret ettik. Önceki dönem kaymakamımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürümüz Ahmet Dilsiz beyle görüştük, Bitlis İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Bilal Elkaltmış ve Adilcevaz Gençlik ve Spor Müdürümüz Burak Turan ile proje hakkında istişareler ve proje değerlendirmesi yaptık. Adilcevaz Kaymakamımızın da desteğiyle stadyumumuzu yeniliyoruz. 500 kişilik yeni tribün, sentetik saha ve koşu parkuru ile aydınlatma ve çevre düzenlemesini yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

İlçeye yakışır bir stadyum yapacaklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış da "Burada tribün yenilecek, çim saha kaldırılarak yerine sentetik saha yapılacak. Saha genişletilmesi ile koşu parkuru ve aydınlatma olacak." dedi.

Necati Gürsoy, Adilcevaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adilcevaz yeni stadyuma kavuşuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı         
20:29
Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi         
20:05
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur         
19:15
İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni         
18:11
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu         
14:14
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 20:49:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adilcevaz yeni stadyuma kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei