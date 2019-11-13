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Adilcevazlı kadınlardan el sanatları kurslarına yoğun ilgi

6 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 'Üretimde Ben de Varım projesi kapsamında kadınlara yönelik açılan el sanatları kursları yoğun ilgi görüyor.

Adilcevazlı kadınlardan el sanatları kurslarına yoğun ilgi, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 'Üretimde Ben de Varım projesi kapsamında kadınlara yönelik açılan el sanatları kursları yoğun ilgi görüyor.


Adilcevaz Belediyesinin hazırladığı ve Kalkınma Bakanlığının katkı sunduğu proje kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kadınlara yönelik açılan el sanatları kurslarına değişik yaş grubundan 250 kursiyer katılıyor. El sanatları kursuna katılan kadınlar, kurs sayesinde hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünlerle ekonomilerine katkı sağlıyor.


Proje kapsamında kursa katılan kadınlar; aşçılık, kuaförlük, tekstil işleri, tel kırma, ahşap boyama, rölyef, su kabağından abajur yapımı, kaneviçe, çeyiz ürünleri hazırlama, iğne oyası, filografi, kırkyama tekstil ve çini gibi el sanatlarını öğreniyor.


Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kursta incelemelerde bulunarak, kursiyerlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, kursiyerlerin kursa gösterdiği ilgiden mutluluk duyduklarını ifade ederek, yapılan çalışmalara katkılarından dolayı Belediye Başkanı Necati Gürsoy'a teşekkür etti.


Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, kadınların sosyal aktivitelere daha çok katılabilmeleri için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Adilcevaz Belediyesi olarak ilçemizde kadınlarımızın boş zamanlarını daha güzel ve verimli bir şekilde değerlendirmeleri açısından hazırladığımız proje sayesinde onlara güzel bir mekan kazandırdık. Bugün yine gelip gördük ki kadınlarımız bu güzel mekanda çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Bu güzellikleri görmek bizleri çok mutlu etti. Hedefimiz, toplumda kültür ve sanat bilincini yaygınlaştırmak, kültürel zenginliklerimizin korunup geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Kadınlarımızı yeni bilgi ve becerilerle donatarak meslek sahibi yapmaktır. Aile ekonomilerini güçlendirmek, toplumda dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirerek onların boş zamanlarını verimli bir şekilde kullanımını sağlamayı amaçlamaktayız" dedi. - BİTLİS

Necati Gürsoy, Adilcevaz, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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