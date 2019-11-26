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Son Dakika Güncel Adilcevazlı öğrencilerden 'Öğretmen Türkiye'dir' koreografisi - Son Dakika

Adilcevazlı öğrencilerden "Öğretmen Türkiye'dir" koreografisi

6 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 600 öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle "Öğretmen Türkiye'dir" koreografisi oluşturdu.

Adilcevazlı öğrencilerden

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 600 öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle "Öğretmen Türkiye'dir" koreografisi oluşturdu.


Adilcevaz Anadolu Lisesinde öğrenim gören 600 öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Türkiye haritası içinde "Öğretmen Türkiye'dir" koreografisi oluşturdu. Öğretmen ve okul personellerinin desteklediği koreografi havadan drone ile görüntülendi.


Adilcevaz Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Uğur Ortaç, "Bu yıl Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında idareden öğrencilerimize, öğretmenden yardımcı personele kadar tüm okulun katıldığı 600 kişilik bir ekiple bayağı bir emek sarf ederek böyle bir çalışma yaptık" dedi. - BİTLİS

Adilcevaz, Türkiye, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:53 Kaynak: İHA
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