Adilcevazlı Öğrencilere Yardım
53 dakika önce
Merkezi Ankara'da bulunan Sosyal Sorumluluk Platformu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki 3 bin öğrenciye giyim ve kitap yardımında bulundu.
Merkezi Ankara
'da bulunan Sosyal Sorumluluk Platformu, Bitlis
'in Adilcevaz
ilçesindeki 3 bin öğrenciye giyim ve kitap yardımında bulundu.
Sosyal Sorumluluk Platformu Başkanı Ali Murat Karabağ
ve platform üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş'i ziyaret etti.
Öğrenciler için temin ettikleri kıyafet ve kitapları Beşkardeş'e teslim eden Karabağ, platformu köy okullarına kitap ulaştırmak için kurduklarını, zamanla zincirin büyüdüğünü anlattı.
Dernek olarak daha fazla çocuğun yüzünü güldürmek için çalıştıklarını belirten Karabağ, "Adilcevazlı çocuklar için ilk kez kıyafet dağıtımı yaptık. Sonsuz paylaşma kültürü oluşturmak için çıktığımız bu yolda bize destek olan ve katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Platform üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Beşkardeş ise kıyafetleri köy okullarındaki 3 bin öğrenciye ulaştıracaklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:41 Kaynak: AA
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