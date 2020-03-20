Adilcevazlılardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adilcevazlılardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Adilcevazlılardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

Adilcevazlılardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından dün tüm Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından yükselen alkışlar bugün de devam etti. Kampanya kapsamında Adilcevazlı vatandaşlar, saat 21.00'da evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu. - BİTLİS

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:34 Kaynak: İHA

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