Adile Naşit ve Münir Özkul anısına 45 yıl sonra bir araya gelecekler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adile Naşit ve Münir Özkul anısına 45 yıl sonra bir araya gelecekler - Son Dakika

Adile Naşit ve Münir Özkul anısına 45 yıl sonra bir araya gelecekler

6 saat önce

Yeşilçam'ın en iyi aile filmlerinden biri olan "Aile Şerefi" filmi oyuncuları, yarım asır sonra Adile Naşit,Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına bir araya gelecekler.

Adile Naşit ve Münir Özkul anısına 45 yıl sonra bir araya gelecekler, System.String[]

Yeşilçam'ın en iyi aile filmlerinden biri olan "Aile Şerefi" filmi oyuncuları, yarım asır sonra Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına bir araya gelecekler.


İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) "Yeşilçam'a Saygı" temalı aktiviteleri kapsamında 19 Ocak Pazar günü Kadıköy'de gerçekleştireceği etkinlikte, Türk Sinemasında önemli bir yeri olan 1976 yılı Arzu Film yapımı "Aile Şerefi" filminin unutulmaz oyuncu kadrosu, Münir Özkul, Adile Naşit ve Ayşen Gruda anısına bir arada olacaklar. Münir Özkul'u iki yıl, Adile Naşit'i 33 yıl, filmin bir diğer oyuncusu Ayşen Gruda'yı ise geçtiğimiz yıl kaybetmiştik. Dostluğun, sevginin, aşkın,paylaşmanın ve tabi ki aile olabilmenin en güzel şekilde anlatıldığı ve Türk sinema tarihinde yeri doldurulamayacak bir yere sahip olan "Aile Şerefi" filminin unutulmaz oyuncularından Itır Esen, Şevket Altuğ, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel ve Eriş Akman yarım asır sonra bir araya gelecekler. Her türlü koşulda birbirine sımsıkı sarılan bir ailenin konu edildiği filmde kullanılan araçlar ise İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından film görselleriyle süslenmiş şekilde etkinlik alanında sergilenecek. Klasik araç sevgisinin temelinde Yeşilçam sinemasının yattığı gerçeğinden yolan çıkan İKOD, bugüne kadar Ayhan Işık, Yılmaz Güney, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Hulusi Kentmen, Sadri Alışık gibi bugün aramızda olmayan bir çok usta için anma etkinlikleri gerçekleştirdi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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