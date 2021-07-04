Adile Ünlü Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. - Son Dakika

Adile ÜNLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Torul ilçesi Atalar köyü sakinlerinden Merhum Ali ÜNLÜ'nün eşi Yahya, Aydın, İrfan, Mustafa ve Serdar ÜNLÜ'nün anneleri Adile ÜNLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Yahya ÜNLÜ: 0532 637 29 41
04 Temmuz 2021, Pazar
Kaynak: Habermetre
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