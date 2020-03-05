“Adım adım ilerlemek gerekiyor” - Son Dakika
Son Dakika Spor “Adım adım ilerlemek gerekiyor” - Son Dakika Spor

“Adım adım ilerlemek gerekiyor”

6 saat önce

Dört kez Grand Slam şampiyonu ve dünya eski bir numarası Kim Clijsters, 2012 Amerika Açık’ın ardından, henüz 29 yaşındayken emekli olmuştu.

“Adım adım ilerlemek gerekiyor”, System.String[]

Dört kez Grand Slam şampiyonu ve dünya eski bir numarası Kim Clijsters, 2012 Amerika Açık’ın ardından, henüz 29 yaşındayken emekli olmuştu. Belçikalı raket, yaklaşık yedi yıl süren emeklilik hayatına 2020 yılı itibarıyla son verdi.

Tenise şubat ayının ikinci yarısında oynanan Dubai Açık ile dönen Clijsters, o turnuvadaki ilk maçında oldukça formda bir rakiple, Garbine Muguruza ile eşleşmişti. Clijsters, Muguruza’ya 6-2 ve 7-6’lık iki sette yenilerek yeni döneminde mağlubiyetle başlamıştı.

Emeklilik sonrası ikinci maçında ise Belçikalının rakibi, dünya 16 numarası Johanna Konta oldu. Monterrey Açık turnuvasının ilk turunda oynanan maçta kazanan, 6-3 ve 7-5’lik skorla Konta oldu. Clijsters böylelikle emeklilik sonrasındaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Ancak Clijsters, her ne kadar yeni dönemine iki yenilgiyle başlamış olsa da umutsuz değil. Belçikalı dünkü yenilgisinin ardından, “Bir şeylerin iyiye gittiğini hissediyorum. Tabii ki birçok başka şeyin de daha iyi olması lazım. Bu yüzden maç oynamaya devam etmek oldukça iyi.” diyerek günbegün daha iyiye gittiğini düşündüğünü belirtti.

“Tüm kariyerim boyunca birçok farklı jenerasyondan tenisçiyle mücadele ettim. Şu an hâlâ neler yapabileceğime ve nasıl hissettiğime odaklanacağım bir yerdeyim.”

“Bu, oynadığım her maçta kendime güvenmem ve bu maçlar için sıkı çalışmam gereken bir süreç. Tabii ki daha büyük adımlar atmak isterim ama önce daha küçük adımlarla ilerlemek gerekiyor.”

Clijsters, tenisten ilk olarak 2007’de emekli olmuş ve üç çocuğundan ilki için doğum yapmasının ardından, yaklaşık 24 ay sonra tenise geri dönmüştü. Sonrasında üç Grand Slam daha kazanmış, toplam Slam sayısını dörde yükseltmiş ve 2011’de yeniden dünya sıralamasının en tepesinde yer almıştı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hakemi iten Gelson Martins, 6 ay men cezası aldı
A Spor'da Serkan Korkmaz ile yollar ayrıldı Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu Galatasaray, Marcao'yu isteyen Fiorentina'dan 15 milyon euro talep ediyor

Son Dakika Haberleri
01:43 Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 02:44:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: “Adım adım ilerlemek gerekiyor” - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]