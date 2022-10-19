Adım adım izlenen uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Adım adım izlenen uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

19.10.2022 16:39

Adım adım izlenen uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şahıs, yaklaşık 2 ay süren fiziki takip sonucu yakalandı.

Adım adım izlenen uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şahıs, yaklaşık 2 ay süren fiziki takip sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 6 kişiyi 2 ay boyunca fiziki takibe aldı. Şahıslardan birinin ilçeden ayrılacağı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü narkotik Şube Müdürlüğüyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Mevlana ve Ensar Mahallelerinde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Adım adım izlenen uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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