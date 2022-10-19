Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 6 kişiyi 2 ay boyunca fiziki takibe aldı. Şahıslardan birinin ilçeden ayrılacağı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü narkotik Şube Müdürlüğüyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Mevlana ve Ensar Mahallelerinde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Ceylanpınar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adım adım izlenen uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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