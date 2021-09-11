Üye Girişi
Adım adım lezzet... Çengelköy - Son Dakika

Adım adım lezzet... Çengelköy

11.09.2021 07:45
Adım adım lezzet... Çengelköy, System.String[]

Çengelköy, adını Osmanlı döneminde gemi çıpalarının burada yapılmasından almış.

Çengelköy, adını Osmanlı döneminde gemi çıpalarının burada yapılmasından almış. Özellikle güneşli haftasonu günlerinde, sahillerde balık tutan insanlara rastlayabilirsiniz.

Aslı Çakır "Semt aslında balık restoranlarıyla ünlüydü. Sonra bir ara kokoreççiler cenneti oldu. Daha sonra lokma furyasından etkilendi. Şimdiyse içkili balık restoranları azaldı, lokmacılar gitti, kokoreçi ise halen ünlü. Bu aralar art arda daha gençlere hitap eden çoğu alkolsüz kafe-restoran tipi mekanların açıldığını görüyorum" diyor.

Çengelköy'de, her iki tarafını çınarların kapladığı Çengelköy Caddesi'nin sağ ve sol tarafında, alışveriş yapabileceğiniz çeşitli dükkanlar var. Ama siz, ara sokaklarını da mutlaka gezin. Kahvaltılık alabileceğiniz dükkanları, dumanı üzerinde sıcacık ekmekler bulabileceğiniz fırınları pas geçmeyin.

Çengelköy deyince akla 'badem' denen hıyarı yani Çengelköy salatalığı geliyor, minik ve kütür kütür... Ama Artun Ünsal "Çengelköy'ün inciri de çok ünlüdür" diyor: "Kilosu 40-50 lira, pahalı tabii ama denemeden dönmemek gerek. Bir de Sumahan On The Water adlı otelin yanındaki manavdan beyaz şeftali alın, kilosu 20 lira."

ASLI ÇAKIR'IN ÖNERİLERİ

PAZARA UĞRAYIN, MANAVLA SOHBET EDİN

Adım adım lezzet... Çengelköy

PEYNİRCİ MEHMET

Tam köşede, yıllardır Çengelköy'de kahvaltılık alışverişinin olmazsa olmazı... 22 yıllık bir marka. Hatta ünlü isimler özel şoförlerini gönderip bu dükkandan alışveriş yaptırıyormuş. Ali Koç, Ali Sabancı bunlardan bazıları... 'Dolap altı' diye şifreli isteyebileceğiniz koyun-inek karışımı beyazpeynirini mutlaka tadın. Çakır "Kendi yaptıkları acukayı, kuru sele ve de sapsarı çizik zeytinini, dilpeynirini ve zamanıysa Ankara çubuk turşusunu alışveriş listenize mutlaka ekleyin" diyor.

Adım adım lezzet... Çengelköy

AŞHANA İSPİR KURUFASULYECİSİ

Bu mekan, Çengelköy'ün eskilerinden... Küçük bir esnaf lokantası gibi. Çakır "Fasulyeyi İspir'den getiriyorlar, yanında da güzel bir turşu veriyorlar. Seveni için kelle paça çorbasını da çok güzel yapıyorlar" diyor. Kuru fasulyesi için kilometrelerce uzaktan gelenler var. Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağıyla yapılan enginar gibi yemekleri de oluyor arada.

Adım adım lezzet... Çengelköy

ÇENGELKÖY BÖREKÇİSİ

Çengelköy'ün en lezzetli böreğini bu dükkanda yiyebilirsiniz. Böreği buradan alıp hemen arkasındaki Tarihi Çınaraltı çay bahçesine giderek, Boğaz manzarasına karşı kahvaltı etmek bir klasik... "Çengelköy Börekçisi'ne herkes kıymalısı için gider ama ıspanaklısı da mutlaka denenmeli. Ayrıca kuru poğaçasını öneririm. Günde iki kez çıkıyor. Hıyır hıyır, üzerinize dökülen cinsten. Benim hamileliğim o poğaçalarla geçti " diyor Çakır.

Adım adım lezzet... Çengelköy

YAKAMOZ MANAV

Peynirci Mehmet'in karşısında görebileceğiniz bu manavda yok yok! Aslı Çakır "Ürünleri çok kaliteli ama pahalı da... Çalışanları ilgili, kendi ürünlerine bayılıyorlar. En son sattıkları domatesi salonun baş köşesine koymam gerektiği konusunda ısrar ettiler" diyor.

Adım adım lezzet... Çengelköy

BU BU DONDURMA

Çengelköy Caddesi'nde, 30 yıllık bir işletme... Meşhur peynircinin yanında. Özellikle vegansanız ve canınız dondurma çekiyorsa listenize eklemeniz şart. Çakır: "Vegan bitter çikolatalı ve karadutlu çeşitleri var."

Adım adım lezzet... Çengelköy

PAZARTESİ PAZARI

Haftanın ilk günü Çengelköy'ün meşhur pazarı kuruluyor. Sebze-meyve ve ot dolu burası. Her şey mevsiminde geliyor. "Fiyatlar diğer semt pazarlarına göre daha yüksek, manavı bile geçiyor ama değiyor" diyor Aslı Çakır.

Adım adım lezzet... Çengelköy

ŞEN BALIK

Burası önceden sadece balık satan bir dükkandı... Ardından restoran da açtı aynı isimle. Çakır "Fiyatları ortalama, dükkanda sattıkları balıkları pişirip satıyorlar, gayet lezzetli. Ailece iyi bir salatayla hızlıca balık yemek için çok güzel" diyor. Aklınızda olsun, alkol servisi yok.

ARTUN ÜNSAL'IN ÖNERİLERİ

"ARTUN ÜNSAL USULÜ" DEYİN

Adım adım lezzet... Çengelköy

MEŞHUR ÇENGELKÖY KOKOREÇÇİSİ

Çengelköy'ün merkezinde, hemen dikkatinizi çekecek bir mekan. Önce nefis kokusunu takip edin, sonra önünüze çıkacak kuyruktan doğru adreste olduğunuzu anlayabilirsiniz. Ünsal'dan okurlarımıza güzel bir tavsiye de aldık: "Gittiğinizde 'Artun Ünsal usulü kokoreç istiyorum' deyin, az yağlı, özel hazırlanan kokoreç şahanedir."

Adım adım lezzet... Çengelköy

CİĞERCİ ÇENGELKÖY

Meşhur Edirne ciğerini yemek için Edirne'ye kadar gitmenize gerek yok! Çengelköy'deki bu mekan yıllardır semtin uğrak noktalarından... Ünsal "Edirne usulü ciğerini ve ayrıca Arnavut ciğerini mutlaka deneyin" diyor. Burada kelle-paça çorbası, ev mantısı, peynirli Kemalpaşa tatlısı gibi lezzetler de bulabilirsiniz.

Adım adım lezzet... Çengelköy

SEVAL PASTANESİ

Yine Çengelköy'ün eskilerinden bir mekan... 1957'den beri hizmet veriyor. Acıbademli keşkülüyle biliniyor. Ünsal: "Dondurması, bezesi, pastaları ve sütlü tatlılarıyla ünlü."

Adım adım lezzet... Çengelköy

HAS EKMEK FIRINI

150 yıllık geçmişiyle semtin en eskilerinden... Minik meşhur simidini ve pidesini almadan dönmeyin.

ÇARŞAMBA PAZARI

NATO Yolu'nda kurulan pazarda meyve-sebzeyi Çengelköy merkezdekine kıyasla daha uygun fiyatlı bulabilirsiniz. Artun Ünsal "Ürünler taze. Örneğin muzun kilosu 10, elmanınki 6.5 lira" diyor.

BUNLAR DA VAR...

Çengelköy'ün eski mekanlarından biri Deniz Yıldızı Restoran... Manzarası ve mezeleriyle iddialı.

Merkezdeki Del Mare, romantik bir akşam yemeği için iyi bir seçenek.

Chacha Balık, semtin yenilerinden. Son yıllarda popüler olan mekanlardan biri. Alkol servisi var.

NASIL GİDERİM?

Üsküdar'dan Beykoz yönüne giden otobüslere binerek ya da denizyoluyla gidebilirsiniz. Denizyoluyla doğrudan Çengelköy'e ulaşmak için Şehir Hatları vapur seferlerini takip edebilirsiniz.

Adım adım lezzet... Çengelköy

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Adım adım lezzet... Çengelköy - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kayınpederiyle kavgasını ayırmaya çalışan eşini bacaklarından vurdu! O anlar kamerada 01:35 Kayınpederiyle kavgasını ayırmaya çalışan eşini bacaklarından vurdu! O anlar kamerada Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığa uğradı 00:38 Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığa uğradı Bülent Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına sert tepki: Kınıyorum 23:28 Bülent Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına sert tepki: Kınıyorum
Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi, Kovid-19'un endemik bir hastalığa dönüşmesi bekleniyor 22:55 Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi, Kovid-19'un endemik bir hastalığa dönüşmesi bekleniyor Tırın altına giren araçtaki polis memuru ve kardeşi hayatını kaybetti 22:32 Tırın altına giren araçtaki polis memuru ve kardeşi hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı 22:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı
Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi 20:50 Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş 17:01 Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş

Son Dakika Haberleri
19:21 Islık çalan papağan görenleri şaşırtıyor! Yoldan geçen kızlara korkutup, çay sipariş ediyor
19:20 Eğlenmeye giderken yaptığı kaza canına mal oldu! Yanındaki arkadaşı ağır yaralandı
19:13 Kara Kartal'da Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi
19:11 Plaket yerine valinin çizmelerini istedi! Erzurum Valisi Okay Memiş, çiftçiyi kırmayıp sarı çizmelerini çıkardı
18:47 Burcu Güneş'ten kendisini paragözlükle suçlayan üvey annesine cevap: Algı yapıyorlar
18:27 Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay halayda şov yaptı! Türk kullanıcıların yorumları güldürdü
18:22 Karşıyaka'da korkunç ölüm! 5'inci kattaki evinin balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
17:57 Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü
17:55 Galatasaray ve Beşiktaş boşuna uğraşmış! Jorge Jesus'a göre Gedson takımdan hiç gitmek istemedi
17:24 Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na geri dönecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı         
04:20
İspanya'nın devlet kanalında ırkçılık skandalı! Mikrofonu kapatmayan muhabirin sözleri canlı yayında duyuldu İspanya'nın devlet kanalında ırkçılık skandalı! Mikrofonu kapatmayan muhabirin sözleri canlı yayında duyuldu         
00:50
Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
00:07
Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı         
22:55
Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak         
22:53
Terim, Yedlin'i defterden sildi! Ara transfer dönemi başlar başlamaz gönderilecek Terim, Yedlin'i defterden sildi! Ara transfer dönemi başlar başlamaz gönderilecek         
22:14
Böyle sapıklık görülmedi! İçine kendi spermini doldurduğu şırıngaları kadınlara batırıyor Böyle sapıklık görülmedi! İçine kendi spermini doldurduğu şırıngaları kadınlara batırıyor         
21:52
63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü         
19:05
Son Dakika! Milli Takım'ın yeni hocası Okan Buruk oldu Son Dakika! Milli Takım'ın yeni hocası Okan Buruk oldu         
16:31
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi         
13:52
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor 100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 07:49:40. #1.11#
SON DAKİKA: Adım adım lezzet... Çengelköy - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement