“Adım adım Londra Sanat Turu”
27 dakika önce
Bu yıl 28-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak Mayfair Art Weekend'e paralel olarak ilk kez düzenlenecek London Art-Walk, bu etkinliğin izini sürmeyi hedefliyor.
Bu yıl 28-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak Mayfair Art Weekend'e paralel olarak ilk kez düzenlenecek London Art-Walk, bu etkinliğin izini sürmeyi hedefliyor…
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:10
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