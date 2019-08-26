Adım adım Şehir Hastanesi'ne

Bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi, geçtiğimiz ay hasta kabulüne başlarken, Büyükşehir Belediyesi hastaneye sorunsuz ulaşım için çalışmalara hız verdi. İlk etapta Bursa'nın farklı noktalarından Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlamak amacıyla kurulan H/1, H/2 ve H/3 hatları günde ortalama 6 bin yolcu taşırken, Altınşehir Kavşağı, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi istikametinden Şehir Hastanesi'ne ulaşacak yaklaşık 7 kilometrelik yolda asfalt kaplama ve altyapı çalışmaları da hızla devam ediyor. Şehir Hastanesi'ne ulaşımın yanında Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ni de ciddi şekilde rahatlatacak olan, 3 gidiş 3 geliş şeklindeki bölünmüş yolun 900 metresinde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Yolun diğer bölümlerindeki kazı, dolgu ve altyapı çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

HEDEF SORUNSUZ ULAŞIM

Bursa Şehir Hastanesi'nin Türkiye'nin en büyük 10 yatırımı arasında yer aldığını, sadece Bursa'ya değil çevre illerle birlikte yaklaşık 6 milyon nüfusa hizmet vereceğini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu nedenle hastaneye ulaşımın da sorunsuz olması için yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi. İlk etapta oluşturulan 3 yeni otobüs hattı ile Bursalıları kentin farklı noktalarından hastaneye ulaştırdıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Hastaneye ulaşım için açtığımız yeni yolda çalışmalarımız devam ediyor. Yolun 900 metrelik bölümünde sıcak asfalt kaplama tamamlandı. Etap etap bu çalışmamız devam ediyor. Bunun yanında Bursaray Emek Hattı'nın 5,5 kilometrelik ilave hatla hastaneye kadar uzatılmasıyla Bursa'nın her noktasından hastaneye kolaylıkla ulaşılabilecek" dedi.