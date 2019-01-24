Son Dakika Haberleri: Adım Adım Takip Ediliyoruz

Adım Adım Takip Ediliyoruz

49 dakika önce

Takip etmek istediğiniz kişinin nerede olduğunu, nereye doğru yürüdüğünü canlı olarak harita üzerinde görülebilecek.

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Takip etmek istediğiniz kişinin nerede olduğunu, nereye doğru yürüdüğünü canlı olarak harita üzerinde görülebilecek.

Ortadoğu ve Doğu Avrupa'da 50 bin kullanıcısı bulunan anlık konum takibi uygulaması Loco, kullanıcılarının geri bildirimlerini değerlendirerek konum algoritmasından çıkan bilgileri sosyal ağların yardımıyla değerlendiriyor. Takip etmek istediğiniz kişinin nerede olduğunu, nereye doğru yürüdüğünü canlı olarak harita üzerinde görme şansı veren Loco, adım adım takip sisteminin yeni nesil ismi oluyor.

Konum takibi uygulaması, takip etmek istediğiniz kişinin konumlarını göstermekle kalmayıp, takip etmek istediğiniz kişinin son 24 saat içinde hangi yerlerde kaç dakika boyunca kaldığını da gösteriyor. Uygulamanın bu kadar kontrollü geri bildirim yapmasının sebebi de bireylerin harita üzerinde hareketlerini ya da yolculuğunu canlı olarak gösterebilmesinden kaynaklanıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:23 Kaynak: İHA

Orta Doğu, Avrupa, Ekonomi
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