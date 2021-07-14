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Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı - Son Dakika

Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:48
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde takip ettiği genç bir kızı ormana götürüp saldıran şahıs, direnen genç kızı başına taşla vurarak ağır yaraladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde takip ettiği genç bir kızı ormana götürüp saldıran şahıs, direnen genç kızı başına taşla vurarak ağır yaraladı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gittiği dershaneden evine dönmek için halk otobüsüne binen A.A. (17) isimli genç kız, evine yaklaşık 200 metre kala, kendisini uzun süredir takip eden yabancı uyruklu A.M.'nin (20) saldırısına uğradı. Genç kızı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs, önce genç kıza saldırdı. Genç kızın direnmesi üzerine de şahıs, yerden aldığı taşla genç kızın kafasına darbeler indirmeye başladı.

ÖNCE SALDIRDI, SONRA YARDIM ÇAĞIRDI

Bayılan genç kızı yol kenarına taşıyan zanlı, yoldan geçen bir arabayı durdurarak ormanlık alanda baygın halde genç bir kız bulduğunu söyleyerek yardım çağırmalarını istedi. Bu sırada evine doğru giden genç kızın erkek kardeşi, yol kenarında kız kardeşini görünce durumu hemen babasına haber verdi. Arabasıyla olay yerine gelen baba Metin A., kızını ilk olarak kendi arabasına bindirdi. Daha sonra bölgeye sevk edilen ambulansı gören baba, dehşeti yaşayan genç kızını sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan genç kız, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ

Öte yandan jandarma ekipleri, genç kızı bu hale getiren şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını didik didik inceleyen jandarma ekipleri, genç kızı A.M. isimli şahsın, adım adım takip ettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ve takibin ardından A.M. isimli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.M. isimli şahıs, sorgusu yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Şüpheli şahsın genç kızı takip ettiği anlar bir marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde genç kızın her zaman yemeğini verdiği sokak köpeğiyle birlikte yürüdüğü, A.M. isimli şahsın da onu takip ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında şahsın, kızını ambulansa bindiren acılı babanın yanına giderek geçmiş olsun dediği anlar yer alıyor. Daha sonra şüpheli şahıs, markete girerek su ve limonata alıyor. Şahsın rahat tavırları dikkat çekerken, alışverişini yapıp marketten çıkan şahıs, olay yerinden uzaklaşıyor.

"BENİM KIZIM ŞU ANDA ÖLÜM DÖŞEĞİNDE"

Şahsın evine 2 dakikalık mesafede kızına yaklaşık 1 saat 45 dakika boyunca işkence ettiğini söyleyen acılı baba Metin A. "Benim kızım şu anda ölüm döşeğinde, hastanede yatıyor. Kızıma bu işkenceyi yabancı uyruklu birisi yapmış. Evine gelirken yolda arkasından koşarak gelip, ormanda tecavüz etmeye yeltenmiş. Kızımı boğmuş, kafasına taşlar vurmuş. Yaklaşık 1 saat 45 dakika kızıma ormanda işkence yapmış. Evime 2 dakika mesafede oluyor bu olay. Olayı yapan şahıs, kızımı yola sürüklemiş, oradan bir arabayı durdurmuş. O arabada durunca sağdan soldan herkes gelmiş" dedi.

"BİZ, ÇOCUK YOLDA KRİZ GEÇİRMİŞ, KAFASINI KENDİSİ VURDU SANIYORUZ"

Olayı gerçekleştiren şahsın da kızını ambulansa bindirirken yanlarında olduğunu söyleyen Metin A., "Kızımı ilk olarak arabaya götürdük ambulans gelene kadar beklemesin diye. O kişi ambulansın orada bana da geçmiş olsun demiş. Ambulans gidene kadar bekledik, o esnada komşular geçmiş olsun diyordu. O da geldi geçmiş olsun dedi. Biz çocuk yolda kriz geçirmiş, kafasını kendisi vurdu sanıyoruz. Biz sonradan jandarmanın yaptığı araştırma sonucu olayın böyle olduğunu anladık. Kendisi de zaten suçunu itiraf etmiş. Şu anda kendisi karakolda" diye konuştu.

) Mustafa Uslu - Hakan Öztürk/İHA)

Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı

Jandarma, Pelitli, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşattı - Son Dakika


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