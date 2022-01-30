"Adım Adım Tekirdağ" kültür turu devam ediyor - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Adım Adım Tekirdağ" kültür turuna katılan öğrenci ve velilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Albayrak, Zübeyde Hanım Çay Bahçesi'nde düzenlenen kahvaltı sonrası yaptığı konuşmada, öğrencilere Tekirdağ'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası tanıtmak amacıyla turlar düzenlediklerini söyledi.

Şehrin kültürel değerleri hakkında herkesin bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Albayrak, şöyle konuştu:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkıyor ve bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Adım Adım Tekirdağ kültür turu ile siz değerli öğrenciler, Tekirdağ'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görme ve detaylı bilgi edinme fırsatına sahip olacaksınız. Turumuza katılan öğrencilerimize ve velilerimize güzel bir gezi temenni ediyorum."

Albayrak öğrencilere Nutuk hediye etti.

"Adım Adım Tekirdağ" kültür turu kapsamında öğrenciler, Namık Kemal Evi, Atatürk Heykeli, Namık Kemal Heykeli, Süleymanpaşa Heykeli, Rüstempaşa Cami, Rüstem Paşa Bedesteni, Eski Bedesten, Etnografya Müzesi, Tarihi Beş Evler, Rakoczi Müzesi ve Macar Evi'ni ziyaret etti.

Öğrencilere tarihi mekanlar ile ilgili tanıtıcı bilgiler verildi.