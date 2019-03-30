Yüksek Seçim Kurulu
Mahalli İdareler Genel Seçiminde Nasıl Oy Kullanılacağını Açıkladı!
Adım Adım Yerel Seçimde Nasıl Oy Kullanacağım?
Buna göre, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli I·dareler Genel Seçimlerinde oy kullanırken dikkat etmeniz gereken konular as¸agˆıda belirtilmis¸tir.
1. Oy Verme Saatleri
Saat 07.00 – 16.00 arası : Adıyaman
, Agˆrı, Artvin
, Bingöl
, Bitlis
, Diyarbakır
, Elazıgˆ, Erzincan
, Erzurum
, Gaziantep
, Giresun
, Gümüs¸hane, Hakkari
, Kars
, Malatya
, Kahramanmaras¸, Mardin
, Mus¸, Ordu
, Rize
, Siirt
, Sivas
, Trabzon
, Tunceli
, S¸anlıurfa, Van
, Bayburt
, Batman
, S¸ırnak, Ardahan
, Igˆdır ve Kilis
I·llerinde 07.00 ile 16.00 arasında oy kullanılacaktır.
Saat 08.00 – 17.00 arası : Yukarıdaki illerin dıs¸ında kalan digˆer illerde 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanılacaktır.
2. Nerede Oy Kullanacaksınız?
a) Sadece Kayıtlı Oldugˆunuz Sandıklarda Oy Kullanabilirsiniz
b) Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacagˆınız, adresinize gönderilen seçmen bilgi kagˆıdında yer almaktadır. Egˆer seçmen bilgi kagˆıdınız elinize ulas¸madıysa; https://secmen.ysk.gov.tr adresinden, e-devlet kapısından veya "Seçmen Sorgulama" mobil uygulamasından kendinizin ve sizinle aynı hanede oturan yakınlarınızın oy kullanacagˆı yer ve sandık numarasını ögˆrenebilirsiniz.
3. T.C. Kimlik Numaralı Kimligˆinizi Unutmayınız!
Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarasını tas¸ıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen sogˆuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimligˆini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini yanınızda bulundurmayı unutmayınız.
Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kagˆıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmis¸ nüfus kayıt örnegˆini ibraz etmesi s¸arttır. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz.
4. Oyunuzu Kullanırken
Önemli : Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme is¸lemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.
5. Engelli Seçmenler
Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa digˆer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. Sandık kurulu bas¸kan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez.
Adım Adım Yerel Seçimde Nasıl Oy Kullanacağım?
ÖNEMLİ! 31 Mart 2019 Pazar Günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçiminde OY PUSULALARI TEK ZARFA koyulacak!