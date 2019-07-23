ADİM ile iletişim artık daha hızlı

Adapazarı Belediyesi İletişim Merkezi (ADİM) belediye binasında hizmete başladı.

Adapazarı Belediyesi İletişim Merkezi (ADİM) belediye binasında hizmete başladı.



Adapazarı Belediyesi oluşturduğu çalışma programı dahilinde, 32 projesine sırası ile start vermeye devam ediyor. Adapazarı Belediyesi Ana Binası giriş katında, yeni dönem projeleri arasında yer alan, Adapazarı Belediyesi İletişim Merkezi (ADİM) oluşturularak faaliyete geçti. "Halkla birlikte yönetim" ilkesinin temelini oluşturan bir merkez düşünerek çalışma yaptıklarını belirten ve İletişim Merkezi ile ilgili bilgi veren Başkan Mutlu Işıksu, "Adapazarı Belediyesi İletişim Merkezi'mizde, bilgisayar teknolojisi ile telefon altyapısını birleştirerek kullanıyoruz. Hemşehrilerimizin bizlerle daha hızlı irtibata geçebilmesine, istek, görüş ve önerilerinin kayıt altına alınmasına imkan sağlayan bir halkla ilişkiler ve iletişim modelini hayata geçirdik. ADİM, görev başında. Hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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