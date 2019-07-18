Son Dakika Haberleri: "Adımı bu tarihe yazdırmak için geldim"
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"Adımı bu tarihe yazdırmak için geldim"

1 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, adını sarı-lacivertli kulübün tarihine yazdırmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, adını sarı-lacivertli kulübün tarihine yazdırmak istediğini söyledi.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen forma tanıtımına katılan Vedat Muric, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok büyük bir camiaya geldim. Dışarıda gözüktüğünden, tahmin ettiğimden çok daha büyük, mutluyum. Formaların eskisi yenisi fark etmez, mazisi kalır. Tarihe adını yazdıran futbolcular gibi ben de adımı bu tarihe yazdırmak için geldim. Bu sezon çok başarılı olup hak ettiğimiz ve layık olduğumuz şampiyonlukları alacağız inşallah." diye konuştu.
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Max Kruse de yeni formaları çok beğendiğini kaydederek, "Üç formayı da çok beğendim. Evimizde kullanacağımız formayı ve mavi olanı beğendim. Üçüyle de güzel skorlar alacağımıza inanıyorum. Bu sadece benim fikrim değil, genel olarak formalar çok güzel." dedi.
Takımın yeni isimlerinden Garry Rodrigues ise "Üç formayı da çok beğendim. Onları giyip Fenerbahçe için savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İlk günlerim, gerçekten iyi çalışıyoruz. Sabırsızlıkla formayı giyip Fenerbahçe için sonuna kadar mücadele edeceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Lefter Küçükandonyadis Tesisleri, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:43 Kaynak: AA
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