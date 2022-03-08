" Adımız Odun pazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz." Belediyeden, "budur" dedirten afiş - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Kadınlar Günü nedeniyle farkındalık yaratmak isteyen belediyeler ve kurumlar birbirinden çeşitli mesajlar veriyor. Ancak Eskişehir'deki Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan afiş, güne damga vurdu.

"ADIMIZ ODUNPAZARI AMA ODUN DEĞİLİZ"

Odunpazarı Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli yerlerine asılan afişte, "Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz. Odunpazarı'nda kadının toplum içerisindeki yeri hep eşit ve önemli kalacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun" denildi.

İşte söz konusu afiş: