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Adımlarımız da aklımız da karıştı - Son Dakika

Adımlarımız da aklımız da karıştı

25.07.2021 08:10
Adımlarımız da aklımız da karıştı, System.String[]

Sağlık alanında her gün yeni bir araştırma sonucu açıklanıyor.

Sağlık alanında her gün yeni bir araştırma sonucu açıklanıyor. Birbiriyle çelişen veriler sebebiyle bizim de kafamız karışık. Haliyle sağlıklı yaşamı hayatının merkezine alan insanlar arasında tuhaf tartışmalar yaşanıyor:

Yumurta kolesterolü yükseltir.

En son aklandı o!

Yok, yeni bir araştırmada haftada 3-4 yumurta yiyenlerde hem kalp hastalığı hem de erken ölüm riski yüksek bulundu.

Bu arada günde 3 ana, 3 ara öğün yapmak lazım; kan şekerini dengeler, metabolizmayı çalıştırır.

Ama ara öğün insülin salımını da tetikliyor, acıktırıyor insanı.

Günlük 10 bin adım kanser, kalp hastalıkları riskini düşürüyor.

Gerek yok! Harvard'ın araştırması kadınlarda ölüm ve kalp hastalıkları riskini azaltmak için 4.400 adım yeterli, 7.500 azami diyor.

Son araştırmayı duyan ekler görsel yönetmenimiz Serhat (Gürpınar) itiraz ediyor. 10 bin adım kendisi için kutsal. Beş yıldır yürüyor, son iki senelik ortalaması 14.400 adım. "Hayatında ne değişti" diye soruyorum: "Eskiden iki adım atınca nefes nefese kalıyordum. Artık evin yokuşunu tek nefeste çıkıyorum. Hareket kabiliyetim arttı, 15 sene öncesinden bile sağlıklı ve genç hissediyorum. Sırt, bel, baş ağrılarım azaldı. Artık hiçbir şeye üşenmiyorum. Psikolojik olarak da çok iyi geldi bana. Ama bir şey söyleyeyim mi... Yürümenin en güzel yanı, şehri, mevsimleri, ağaçlarda açan çiçekleri günbegün gözlemleyebilmek. Bugünlerde manolya ağaçlarının uyanışını seyrediyorum. Yürümeyince çok şey kaçırıyorsunuz. ve tabii ki lezzet duraklarımdan mahrum kalmıyorum, her gün bir başkasına uğruyorum. Yürüdüğüm için suçluluk hissetmeden en sevdiğim tatların keyfine varıyorum" diye anlatıyor.

HEDEFLER ENGEL OLMASIN

10 bin mi 5 bin mi? Hangisi doğru diye bir de uzmana danıştım. Liv Hospital iç hastalıkları uzmanı Dr. Serdar Kızılkaya "Kardiyovasküler, gastrointestinal, lokomotor sistemler açısından günde 4-5 bin adım atmak pek çok hastalık riskini önemli oranda düşürüyor. Bunun üzerine atılan 4-5 bin adım, ilk 5 bin kadar etkili olmasa da hem fizyolojik hem psikolojik sağlığımız açısından faydalı" diyor. 40-50 yaşlarındaki bir erkeğe günlük 10 bin adım önerdiğini söyleyen Dr. Kızılkaya devam ediyor: "Çünkü hem kas yapısının sağlığı hem psikolojik sağlık açısından bu önemli. Ama 70-80 yaşında birine 'Günde 10 bin adım at' diyemeyiz. Zaten bizim günlük 10 bin adım at dediğimiz kişiler genellikle haftada 4-5 gün bunu uyguluyor. Yoğun çalışanlar hafta sonu 2 ve hafta içi 1 gün yürüyüş yapıyor. Öte yandan yoğun fiziksel aktivite zaman zaman eklem problemlerine neden olabiliyor, bu sebeple doktorlar optimum bir nokta arıyor ve 4-5 bin seviyelerinden bahsediyorlar."

Uzman klinik psikolog Fundem Ece Erdem de sağlığa yönelik her türlü uygulamanın kişiye özel olduğunu hatırlatıyor: "Araştırmalardan elde edilen bilgiler çok kıymetli ama uygularken bize, bedenimize, ruhumuza neyin iyi geleceği esastır. Nasıl ki profesyonel bir sporcu için 4.400 adım yetersizse; diyabet hastası biri de 10 bin adım atmak için kendine yüklenmemeli. Bazen kendimize koyduğumuz yüksek hedefler, ilerlemek istediğimiz yolda önümüze engel olarak çıkabilir. Yürüyüşe yeni başlayan birinin de 10 bin adım atmaya niyetlenip başaramayınca vazgeçmesindense belki de 4.400 adımla işe başlaması daha yerinde olabilir." En iyisi rakamlara takılmak yerine kulağınıza kulaklığı takıp kendinizi iyi hissetmek, daha sağlıklı bir yaşam sürmek, suçluluk duymadan lezzet kaçamakları yapmak ve şehri keşfetmek için yola çıkmak...

Adımlarımız da aklımız da karıştı

İnsülin, Yumurta, Kanser, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Adımlarımız da aklımız da karıştı - Son Dakika Magazin


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